Исторические примеры Первой и Корейской войн подтверждают важность переговоров во время боевых действий? Почему подписание капитуляции фашистским режимом в ходе Второй мировой войны иллюстрирует важность ведения переговоров в конфликте? Может ли стратегия сначала переговоров, а потом перемирия помочь разрешить нынешний украинский конфликт? Макрон и другие противники России утверждают, что требуют от Москвы обычной дипломатической схемы: сначала перемирие, потом переговоры.