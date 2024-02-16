Сотовые операторы предложили банкам выявлять дропперов. Для уменьшения рисков

Сотовые операторы стали предлагать кредитным организациям услуги по выявлению среди клиентов потенциальных участников мошеннических схемКак сообщает «Коммерсантъ», оператор МТС предложил для банков и МФО сервис по проверке физических лиц перед оказанием услуг, одной из основных функций которого является определение потенциальных дропперов.
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