Некогда популярный в России Subaru Forester сменил поколение в США

Премьера модели шестого поколения состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе: революции не произошло, однако Forester все же заметно похорошел внешне, а вот современное оснащение вроде виртуальной панели приборов ему не досталось — цифровой «приборки» нет даже за доплату.
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