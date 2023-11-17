Некогда популярный в России Subaru Forester сменил поколение в США

Премьера модели шестого поколения состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе: революции не произошло, однако Forester все же заметно похорошел внешне, а вот современное оснащение вроде виртуальной панели приборов ему не досталось — цифровой «приборки» нет даже за доплату.