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Мама Тимати рассказала, что редко созванивается с сыновьями

Мама Тимати рассказала, что редко созванивается с сыновьями

Симона Юнусова поделилась переживаниями, связанными с взрослением сыновей. Мама Тимати рассказала, что редко созванивается с сыновьямиФото: Instagram Мать российского рэпера Тимати Симона Юнусова поделилась подробностями взаимоотношений с сыновьями.

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