Мама Тимати рассказала, что редко созванивается с сыновьями

Симона Юнусова поделилась переживаниями, связанными с взрослением сыновей. Мама Тимати рассказала, что редко созванивается с сыновьямиФото: Instagram Мать российского рэпера Тимати Симона Юнусова поделилась подробностями взаимоотношений с сыновьями.