Суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу Фургала

Первый кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого в прошлом году приговорили к 22 годам лишения свободы за организацию двух убийств и одного покушения.
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