Наперегонки с солнечным ветром: с какой скоростью вы смогли бы бегать на разных планетах

Мы приготовили для вас непростую, но очень забавную задачу! Сегодня вы посетите разные планеты Солнечной системы и попробуете на них побегать! Давайте выясним, где можно бегать быстрее всего, а где едва получится ходить! Самый быстрый человек на Земле, Усэйн Болт, может бегать со средней скоростью около тридцати восьми километров в час.