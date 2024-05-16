Ливия готова обсудить переход на расчеты с РФ в рублях

Об этом на полях KazanForum сообщил министр инвестиций Ливии Эльгаиди Али Саиди Саад. Эльгаиди Али Саиди Саад заявил, что в Ливии внимательно наблюдают за финансовыми ограничениями Запада в отношении России и видят все риски от долларовых расчетов.
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