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Царьград

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Пашинян получит Гессенскую премию мира в 25 000 евро

Пашинян получит Гессенскую премию мира в 25 000 евро

Парламент германской земли Гессен сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Германию, где ему будет вручена Гессенская премия мира.

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