Доказан простой способ борьбы с диабетом

Ученые Университета Восточной Финляндии доказали, что здоровое питание и регулярные физические упражнения могут быть простым способом снизить вероятность развития диабета 2-го типа даже у людей с высоким генетическим риском.
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