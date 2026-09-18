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FiNE NEWS

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Басков отстоял огромную очередь в храме и вымолил чудеса для своих поклонников

Николай Басков снова показал, насколько близко к сердцу принимает любовь своих поклонников. Народный артист России специально отправился в знаменитый Храм Христа Спасителя, чтобы от всей души помолиться за тех, кто его всегда поддерживает.

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