Заместитель Председателя Следственного комитета России выступил в Саратовской государственной юридической академии

Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, профессор, кандидат юридических наук Александр Вячеславович Федоров во время рабочей поездки в Саратовскую область выступил перед профессорско-преподавательским составом и студентами Саратовской государственной юридической академии в рамках проекта «Диалог на равных» с лекцией на тему «Уголовная ответственность юридических лиц – новое направление развития законодательства».