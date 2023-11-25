Заместитель Председателя Следственного комитета России выступил в Саратовской государственной юридической академии

Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, профессор, кандидат юридических наук Александр Вячеславович Федоров во время рабочей поездки в Саратовскую область выступил перед профессорско-преподавательским составом и студентами Саратовской государственной юридической академии в рамках проекта «Диалог на равных» с лекцией на тему «Уголовная ответственность юридических лиц – новое направление развития законодательства».
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