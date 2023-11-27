Умеют ждать, как никто другой: как жены военных из Рязани поддерживают своих

«Береги ребенка. Все будет хорошо» Александра — совсем молоденькая, выглядит девочкой. Но когда вспоминает о первых неделях, в которые ничего не знала о муже из-за отсутствия связи, говорит: «Я в буквальном смысле слова поседела».