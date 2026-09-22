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«Начинается некроз украинской нации» – киевский эксперт-экономист

«Начинается некроз украинской нации» – киевский эксперт-экономист

Украинское общество почти перестало рожать, и давно прошло точку демографического невозврата. Об этом в эфире видеоблога украинской пропагандистки Натальи Влащенко заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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