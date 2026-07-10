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Ставленник Зеленского обвинил Кличко в узурпации властных полномочий в Киеве

Ставленник Зеленского обвинил Кличко в узурпации властных полномочий в Киеве

В Киеве разгорелся новый публичный конфликт между мэром столицы Виталием Кличко и главой Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимуром Ткаченко, который дублирует функции Кличко и подконтролен Владимиру Зеленскому.

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