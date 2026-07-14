TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 037 подписчиков

Пять свадеб с новым избранником и отказ от жизни в Лондоне: как сложилась личная жизнь актрисы Екатерины Вуличенко

Пять свадеб с новым избранником и отказ от жизни в Лондоне: как сложилась личная жизнь актрисы Екатерины Вуличенко

Актриса Екатерина Вуличенко, известная по ролям в проектах «Офицеры» и «Шифр», в своё время приняла решение, удивившее многих: она отказалась переезжать в Лондон вслед за состоятельным супругом, а позже завершила этот девятилетний брак, признавшись, что чувства угасли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии