Пять свадеб с новым избранником и отказ от жизни в Лондоне: как сложилась личная жизнь актрисы Екатерины Вуличенко

Актриса Екатерина Вуличенко, известная по ролям в проектах «Офицеры» и «Шифр», в своё время приняла решение, удивившее многих: она отказалась переезжать в Лондон вслед за состоятельным супругом, а позже завершила этот девятилетний брак, признавшись, что чувства угасли.
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