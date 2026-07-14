Пять свадеб с новым избранником и отказ от жизни в Лондоне: как сложилась личная жизнь актрисы Екатерины Вуличенко

Актриса Екатерина Вуличенко, известная по ролям в проектах «Офицеры» и «Шифр», в своё время приняла решение, удивившее многих: она отказалась переезжать в Лондон вслед за состоятельным супругом, а позже завершила этот девятилетний брак, признавшись, что чувства угасли.