Врач Шухман объяснила, как гормональные мази быстро снимают зуд

Врач Елизавета Шухман в интервью обсудила использование гормональных мазей при кожных заболеваниях. Она подчеркнула, что такие кортикостероиды уменьшают симптомы за несколько часов, но требуют осторожности в применении для предотвращения нежелательных эффектов.