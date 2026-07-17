Врач Шухман объяснила, как гормональные мази быстро снимают зуд

Врач Елизавета Шухман в интервью обсудила использование гормональных мазей при кожных заболеваниях. Она подчеркнула, что такие кортикостероиды уменьшают симптомы за несколько часов, но требуют осторожности в применении для предотвращения нежелательных эффектов.
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