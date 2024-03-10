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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шипачев, Кагарлицкий и Войнов могут уйти из «Ак Барса»

Ранее команда из Казани проиграла серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина «Автомобилисту» со счетом 1-4.

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