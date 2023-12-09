Ники Минаж выпустила новый альбом «Pink Friday 2» в день своего 41-летия

Рэперша Ники Минаж вернулась на музыкальную сцену после пятилетнего перерыва. В день своего 41-летия она представила публике свой новый альбом «Pink Friday 2», который является продолжением ее дебютной пластинки «Pink Friday» (2010).
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