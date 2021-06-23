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В Кемерове прошла всероссийская конференция кардиологов

В Кемерове прошла всероссийская конференция кардиологов

Заболевания сердечно сосудистой системы – главная тема всероссийской конференции, которая прошла в Кемерове.

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