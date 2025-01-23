Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожской области

Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом заявил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.
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