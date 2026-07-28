Продукты, которые введут вас в ступор одним своим видом

Бывает, встречаются среди множества обыкновенных продуктов такие, которые поражают необычной формой. Антропоморфные овощи и фрукты, бракованные, но уникальные в своем роде чипсы, странные и необычные решения маркетологов и дизайнеров упаковки.
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