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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цунода стал 15-м в первой квалификации за «Ред Булл», проиграв обоим пилотам «Рейсинг Буллз»

Пилот «Ред Булл» завершил 15-м квалификацию к Гран-при Японии – первую в составе новой команды. Ранее Лиам Лоусон квалифицировался 18-м в Австралии и стал 20-м в двух квалификациях в Китае.

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