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Что известно о теракте в «Крокусе» к настоящему моменту. Главное

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» неизвестные в камуфляже устроили теракт. Ворвавшиеся в концертный зал люди открыли стрельбу по зрителям, убили несколько десятков человек, затем в зале начался мощный пожар.

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