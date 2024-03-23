Что известно о теракте в «Крокусе» к настоящему моменту. Главное

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» неизвестные в камуфляже устроили теракт. Ворвавшиеся в концертный зал люди открыли стрельбу по зрителям, убили несколько десятков человек, затем в зале начался мощный пожар.
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