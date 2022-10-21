Контроль за границей между ДНР и Ростовской областью может быть усилен

В ближайшее время возможно ведение режима усиленного контроля на административной границе между Ростовской областью и Донецкой Народной республикой, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев 20 октября на брифинге в Ростове-на-Дону.
В ближайшее время возможно ведение режима усиленного контроля на административной границе между Ростовской областью и Донецкой Народной республикой, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев 20 октября на брифинге в Ростове-на-Дону.
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