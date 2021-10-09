Продажи товаров duty free на Хайнане за неделю выходных выросли на 66,9%

ХАЙКОУ /Китай/, 9 октября. /ТАСС/. Объем продаж товаров в магазинах беспошлинной торговли южной китайской провинции Хайнань за неделю выходных по случаю Дня образования КНР (отмечается 1 октября) составил 1,47 млрд юаней (около $227,5 млн), что на 66,9% превысило показатель за аналогичный период 2020 года.