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Продажи товаров duty free на Хайнане за неделю выходных выросли на 66,9%

ХАЙКОУ /Китай/, 9 октября. /ТАСС/. Объем продаж товаров в магазинах беспошлинной торговли южной китайской провинции Хайнань за неделю выходных по случаю Дня образования КНР (отмечается 1 октября) составил 1,47 млрд юаней (около $227,5 млн), что на 66,9% превысило показатель за аналогичный период 2020 года.

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