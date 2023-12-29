Театр абсурда
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Театр абсурда

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Крым призывает начинать национализацию имущества Украины по всей России

Крым призывает начинать национализацию имущества Украины по всей России

Политнавигатор Федеральные власти до последнего рассчитывали договориться с Киевом относительно имущества российского бизнеса на Украине, не трогая, при этом, украинскую собственность в Крыму.

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