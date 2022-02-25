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Хроника операции по демилитаризации Украины, 25.02.2022, ночь. Николаев и Херсон

Хроника операции по демилитаризации Украины, 25.02.2022, ночь. Николаев и Херсон

Ситация сложившаяся на Украине к текущему моменту Сначала о боях на аэродроме в Гостомеле. Судя по тому, насколько активно украинские официальные лица утверждают на протяжении пяти часов, что аэродром под контролем ВСУ, там всё не так уж радужно.

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