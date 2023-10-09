ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 09.10.2023

ВСЕ, кто крышевал рыжего, очевидно получали от него "вкусняшки"...

Малк

Вот так и живём - кому-то поблажки... Типа - "Подумаешь... ну увёл пару ярдов...не обеднеем!". А кого-то за мелочь тянут за решётку!.. А в деревнях дома на ладан дышат и покосившиеся заборы!!!