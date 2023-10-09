ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 09.10.2023

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 273 подписчика

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
ВСЕ, кто крышевал рыжего, очевидно получали от него &quot;вкусняшки&quot;...
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4 н.
Mike х
так Чубайс друг и соратник Путина-очень эфффективный менеджер-  ХА-ХА-ХА
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4 н.
Малк
Вот так и живём - кому-то поблажки... Типа - &quot;Подумаешь... ну увёл пару ярдов...не обеднеем!&quot;. А кого-то за мелочь тянут за решётку!.. А в деревнях дома на ладан дышат и покосившиеся заборы!!!
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3 н.

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