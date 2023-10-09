Военкоры сообщают, что бойцы ВС РФ вышли на окраины Макеевки на Сватовском направлении Вооруженные силы Российской Федерации ведут активные бои с украинскими формированиями на оккупированной части Луганской Народной Республики (ЛНР).
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 09.10.2023
Комментарии
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BV
Boris Voronin
ВСЕ, кто крышевал рыжего, очевидно получали от него "вкусняшки"...
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4 н.
Mike х
так Чубайс друг и соратник Путина-очень эфффективный менеджер- ХА-ХА-ХА
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4 н.
Малк
Вот так и живём - кому-то поблажки... Типа - "Подумаешь... ну увёл пару ярдов...не обеднеем!". А кого-то за мелочь тянут за решётку!.. А в деревнях дома на ладан дышат и покосившиеся заборы!!!
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3 н.
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