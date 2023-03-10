зима в Карелии.

шум, суета и вечная спешка мегаполиса - утомляют. и нет лучшего средства для обретения душевного равновесия, чем уехать туда, где за целый день людей не встретить, а единственный шум, который можно услышать - это ветер, гуляющий в кронах деревьев.
шум, суета и вечная спешка мегаполиса - утомляют. и нет лучшего средства для обретения душевного равновесия, чем уехать туда, где за целый день людей не встретить, а единственный шум, который можно услышать - это ветер, гуляющий в кронах деревьев.
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