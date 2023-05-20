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Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена

Процесс передачи Крымского полуострова Украинской ССР в 1954 году не был оформлен юридически. Об этом заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.

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