В Сеть утекли рендеры Google Pixel 9a Свежие утечки раскрыли дизайн Pixel 9a, и главное ...

В Сеть утекли рендеры Google Pixel 9aСвежие утечки раскрыли дизайн Pixel 9a, и главное изменение сразу бросается в глаза – Google практически отказалась от массивного выступающего блока камер, который стал стандартом для современных смартфонов.
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