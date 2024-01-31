Эксперт предупредил об опасности ссылок, находящихся в первых строчках поисковика

Арсений Щельцин рассказал агентству "Прайм", что ссылки в поисковиках могут быть ловушкой социального фишингаНередко при поиске товаров или услуг в первых строках поисковика всплывает не то, что надо человеку, а, например, контекстная реклама или ресурсы, занимающиеся социальным фишингом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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