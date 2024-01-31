Эксперт предупредил об опасности ссылок, находящихся в первых строчках поисковика

Арсений Щельцин рассказал агентству "Прайм", что ссылки в поисковиках могут быть ловушкой социального фишингаНередко при поиске товаров или услуг в первых строках поисковика всплывает не то, что надо человеку, а, например, контекстная реклама или ресурсы, занимающиеся социальным фишингом.