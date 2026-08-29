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Патриотизм, традиции и воздухоплавание: как Тверская область отмечает дни округов

Патриотизм, традиции и воздухоплавание: как Тверская область отмечает дни округов

Три округа Тверской области ярко отмечают дни муниципалитетов: фестивали, исторические акценты и масштабные программы.

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