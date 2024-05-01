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Кутуз: «Хочу играть до 40 лет, если здоровье и уровень подготовки позволит»

– Кузнецов поднимал тему возможной смены поколений в 2Drots. Тебе 30 лет. В твоем идеальном мире: до скольки хочешь играть? – Это хороший вопрос.

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