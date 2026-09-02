В ФРГ установили двоих возможных причастных к инциденту с дронами

Сотрудники полиции обыскивают поле в аэропорту Лейпцига в поисках улик после инцидента с дроном, август 2026 года © Hendrik Schmidt/picture alliance/Getty Images Немецкие следователи установили личности двух подозреваемых в причастности к атаке беспилотников на аэропорт Лейпцига.