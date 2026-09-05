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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осипов о Втором дивизионе Кубка Лиги: «Большая вероятность, что я его закрою. Хоть завтра»

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов высказался о Втором дивизионе Кубка Лиги. Во 2-м дивизионе Кубка Лиги играют ФК «Ф», ФК «По Пиву», «Альтерон», Ars, « Анжи », Fight Nights , «Юнисон» и «Горки».

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