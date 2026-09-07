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В России появились беспилотники «Судного дня» для задач ядерной войны

В России появились беспилотники «Судного дня» для задач ядерной войны

В России в рамках программы «Хруст» разработали универсальный комплект оборудования, который превращает любой серийный беспилотник в аппарат «Судного дня» - для задач ядерного сдерживания и мониторинга.

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