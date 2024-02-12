Царьград Семья нового главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского эмоционально отреагировала на военную карьеру своего родственника.
Мать Сырского разрыдалась. Русская семья "Генерала 200" боится смотреть в глаза людям
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Опять весь мир ополчится на иудеев. Допрыгались. О, горе !!! Люди, что сделать с этим отродьем человеческим?
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9 час.
лина любимцева
Можно подумать, что семья "не знала", где их сынок, и против кого воюет? Только что "узнали"?!! Разрыдалась? А до того, как публично стало известно, кто "главком ВСУ", и откуда он родом - ей не рыдалось?!! ПОЗДНО рыдать!! Все уже свершилось...
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8 час.
лл
лина любимцева
Вот у нас рука на них не поднимается... Зато у них руки спокойно и свободно поднимаются - на кого угодно и сколько угодно! И глазом не моргнут!! Поскольку глаз у них нет. ЗЕНЬКИ!!
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8 час.
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