Мать Сырского разрыдалась. Русская семья "Генерала 200" боится смотреть в глаза людям

АС Анатолий Страшко Опять весь мир ополчится на иудеев. Допрыгались. О, горе !!! Люди, что сделать с этим отродьем человеческим?

лина любимцева Можно подумать, что семья "не знала", где их сынок, и против кого воюет? Только что "узнали"?!! Разрыдалась? А до того, как публично стало известно, кто "главком ВСУ", и откуда он родом - ей не рыдалось?!! ПОЗДНО рыдать!! Все уже свершилось...