Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    Вот у нас рука на них не поднимается... Зато у них руки спокойно и свободно поднимаются - на кого угодно и сколько уг...Мать Сырского раз...

Мать Сырского разрыдалась. Русская семья "Генерала 200" боится смотреть в глаза людям

Мать Сырского разрыдалась. Русская семья "Генерала 200" боится смотреть в глаза людям

Царьград Семья нового главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского эмоционально отреагировала на военную карьеру своего родственника.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Опять весь мир ополчится на иудеев. Допрыгались. О, горе !!! Люди, что сделать с этим отродьем человеческим?
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9 час.
лина любимцева
Можно подумать, что семья &quot;не знала&quot;, где их сынок, и против кого воюет? Только что  &quot;узнали&quot;?!! Разрыдалась? А до того, как  публично стало известно, кто &quot;главком ВСУ&quot;, и откуда он родом - ей не рыдалось?!!   ПОЗДНО рыдать!! Все уже свершилось...
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8 час.
лл
лина любимцева
Вот у нас рука на них не поднимается... Зато у них руки спокойно и свободно поднимаются - на кого угодно и сколько угодно! И глазом не моргнут!! Поскольку глаз у них нет. ЗЕНЬКИ!!
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8 час.

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