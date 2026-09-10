Иран повредил девять американских самолетов на авиабазе в Иордании

В результате иранского удара по авиабазе Муваффак-Салти в Иордании получили повреждения около восьми американских истребителей F-15 и один штурмовик A-10.
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