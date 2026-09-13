📹❗️ВС РФ приступили к расшатыванию логистических узлов ВСУ у границы с Польшей Нанесен удар "Геранями-3" и "Геранями-4 Seeker" по АЗС на границе с Польшей: у пункта пропуска "Ягодин" горят грузовики.