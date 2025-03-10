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Военное обозрение

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Силы «новой сирийской армии» были вынуждены отступить после попыток прорвать оборону повстанцев в Алеппо

Силы «новой сирийской армии» были вынуждены отступить после попыток прорвать оборону повстанцев в Алеппо

После пяти часов боев прибывшие в Алеппо, чтобы прорвать оборону повстанцев в Аль-Ашрафии, формирования «новой сирийской армии» были вынуждены отступить.

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