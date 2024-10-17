В США потребовали восстановить шесть снятых обвинений по делу Трампа

Апелляционный суд в США попросили восстановить шесть снятых обвинений в отношении кандидата в президенты Дональда Трампа и еще пятерых фигурантов дела, среди которых также бывший глава аппарата Белого дома Марк Мидоуз и адвокаты Руди Джулиани, Джон Истман, Рэй Смит и Боб Чили.
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