В США потребовали восстановить шесть снятых обвинений по делу Трампа

Апелляционный суд в США попросили восстановить шесть снятых обвинений в отношении кандидата в президенты Дональда Трампа и еще пятерых фигурантов дела, среди которых также бывший глава аппарата Белого дома Марк Мидоуз и адвокаты Руди Джулиани, Джон Истман, Рэй Смит и Боб Чили.