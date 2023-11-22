Focus Entertainment и разработчик Dreamscaper Afterburner Studios объявили о партнерстве по новой И...

Focus Entertainment и разработчик Dreamscaper Afterburner Studios объявили о партнерстве по новой ИСFocus Home Entertainment объявила о партнерстве с разработчиком Dreamscaper Afterburner Studios для создания новой интеллектуальной собственности, совладельцем которой будут компании.
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