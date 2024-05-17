Названы финалисты первой Национальной премии в области музейного дела им. Лихачева

Минкультуры России назвало финалистов первой Национальной премии в области музейного дела им. Лихачева, в список, представленный для профессионального голосования всем соискателям премии, вошли по семь лидеров конкурсного отбора в каждой из номинаций, а также девять лидеров номинации «Музей года».