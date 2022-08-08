Эксперт Марцинкевич: МАГАТЭ стоило бы передать ЗАЭС Росэнергоатому

Для Международного агентства по атомной энергии было бы целесообразнее перевести Запорожскую АЭС из-под контроля украинского Энергоатома к Росэнергоатому, заявил главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика инфо" Борис Марцинкевич.
Для Международного агентства по атомной энергии было бы целесообразнее перевести Запорожскую АЭС из-под контроля украинского Энергоатома к Росэнергоатому, заявил главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика инфо" Борис Марцинкевич.
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