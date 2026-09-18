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Внучка Валерия Золотухина сыграет Наташу Ростову в новой экранизации "Войны и мира"

Внучка Валерия Золотухина сыграет Наташу Ростову в новой экранизации "Войны и мира"

В два ближайших года зрителей ждут две новые экранизации романа Льва Толстого "Война и мир". В 2027 году на экраны выйдет фильм Сарика Андреасяна, а в 2028-м — сериал Сергея Урсуляка.

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