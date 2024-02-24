Студенты на встрече с Мизулиной подарили ей футболку с цитатой Моора о Путине

На встрече с главой Лиги безопасного интернета, Екатериной Мизулиной, студентка Тюменского государственного университета вручила ей футболку с цитатой губернатора области Александра Моора о президенте России Владимире Путине.
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