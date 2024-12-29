Экс-форвард «Алании» и «Ман Сити» Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Кавелашвили дал клятву на Библии и Конституции Грузии в зале пленарных заседаний парламента. В церемонии участвовали также члены семьи Кавелашвили, депутаты парламента, члены грузинского правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, представители Грузинской православной церкви и других религиозных конфессий, глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, выборщики, которые избрали Кавелашвили, а также другие официальные лица и военные.