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Экс-форвард «Алании» и «Ман Сити» Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Кавелашвили дал клятву на Библии и Конституции Грузии в зале пленарных заседаний парламента. В церемонии участвовали также члены семьи Кавелашвили, депутаты парламента, члены грузинского правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, представители Грузинской православной церкви и других религиозных конфессий, глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, выборщики, которые избрали Кавелашвили, а также другие официальные лица и военные.

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