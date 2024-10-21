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Царьград

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Юрий Жирков усомнился: можно ли выжить в Петербурге на 30 тысяч рублей?

Юрий Жирков усомнился: можно ли выжить в Петербурге на 30 тысяч рублей?

Бывший игрок "Зенита" Юрий Жирков усомнился в заявлении вратаря команды Евгения Латышонка о возможности жить в Санкт-Петербурге на 30 тысяч рублей.

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