VW Supervisory Board Recommends Another 4,100 Job Cuts At Porsche Submitted by Thomas Kolbe The hailstorm of bad news from Germany’s auto industry simply refuses to end.
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