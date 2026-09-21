Zero Hedge
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Zero Hedge

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VW Supervisory Board Recommends Another 4,100 Job Cuts At Porsche

VW Supervisory Board Recommends Another 4,100 Job Cuts At Porsche

VW Supervisory Board Recommends Another 4,100 Job Cuts At Porsche Submitted by Thomas Kolbe The hailstorm of bad news from Germany’s auto industry simply refuses to end.

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